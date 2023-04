Autor Stardew Valley ukázal první koncepty hry

O malé pozdvižení na Twitteru se mezi fanoušky farmářského simulátoru Stardew Valley postaral sám autor hry, Eric Barone. Objevil totiž svůj starý zápisník s různými koncepty, malůvkami a plány z vývoje indie hitu, které začal na sociální síti postupně sdílet.

was going through some things and found my old notebook w/ the original community center concept pic.twitter.com/cXPI77kxpt