Atmosférická plošinovka FAR: Lone Sails dostává pokračování Changing Tides

14. 6. 2021 0:27 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Do nehostinného světa FAR: Lone Sails stiženého ekologickou katastrofou se budete moct vrátit v druhém díle s podtitulem Changing Tides. Studio Okomotive se tentokrát rozhodlo vyměnit písečné duny za mořské vlny, přičemž vypráví příběh hrdiny jménem Toe. Ten nalezne opuštěnou loď a rozhodne se s ní doplout do bezpečí domů, přičemž ho cestou opět čeká spousta nástrah.

S prvním dílem sdílí FAR: Changing Tides výtvarný styl, 2,5D perspektivu i soundtrack od skladatele Joela Schoche. Pod hlavičkou vydavatelství Frontier Foundry by atmosférická adventura měla vyjít na konci letošního roku na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S a Switch.