Assassin’s Creed Shadows dostal nový trailer během streamu Xboxu

9. 6. 2024 21:40 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Trochu nečekaně se během streamu Xbox Game Showcase ukázal letošní japonský Assassin's Creed Shadows. Nečekaně proto, že již v pondělí 10. června od 21:00 proběhne stream Ubisoft Forward, který se mimo jiné zaměří právě na tuto hru s dvojicí protagonistů.

Ale kdo by pohrdnul další příležitosti podívat se, co si pro nás v Ubisoftu přichystali? Trailer je svižný, plný akce, kradmého přístupu i šplhání po pagodách, s lehkostí v něm dochází k pokácení bambusového lesa a že by se v Ubisoftu rozhodli uctít Kurosawovu tvorbu černobílým grafickým filtrem (s rudou krví)?

To a mnohem víc se snad dozvíme již zítra večer v rámci podrobného představení hratelnosti. Hra vyjde 15. listopadu na PC a konzolích.