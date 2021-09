Assassin's Creed Valhalla Discovery Tour má potvrzené datum vydání

Výukový režim Assassin's Creed Valhalla se blíží. Ubisoft plánuje vydat Discovery Tour: Viking Age 19. října. Pro majitele původní hry bude DLC zdarma, v případě, že ale Valhallu ještě nevlastníte, si můžete Discovery Tour pořídit za 20 dolarů pro všechny platformy.

Stejně jako režimy Discovery Tour pro předchozí hry, Viking Age vám představí historické památky a souvislosti. Můžeme se tak těšit například na relikviář z Winchesteru, tapisérii z Bayeux nebo helmu z Yarmu.

Experience life in the Viking era like never before. Discovery Tour: Viking Age releases as a free expansion for Assassin's Creed Valhalla players on October 19th! pic.twitter.com/zLpP9ZHLlD