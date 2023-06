Assassin's Creed pro virtuální realitu se představí příští týden

V kuloárech probíhají zvěsti o tom, že Ubisoft připravuje rovnou 10 her ze své série Assassin's Creed. Titulem, který se z nich představí jako první, bude pomyslný návrat ke kořenům v Assassin's Creed Mirage. Relativně brzy bychom se ale taktéž mohli dočkat hry pro virtuální realitu Assassin's Creed Nexus.

O té se ví už nějakou dobu, avšak žádné výraznější oficiální informace odhalené nebyly. To se změní v příštím týdnu, 12. června, kdy se uskuteční akce Ubisoft Forward představující novinky společnosti. A jedním z potvrzených přítomných je právě projekt Nexus.

Hra s jistotou vyjde na Meta Quest 2 a podle dřívějších spekulací má přinést celkově 16 misí, které z pohledu první osoby projdete v kůži legendárních asasínů z celé série. Jestli se to nakonec ukáže jako pravdivé, to teprve uvidíme.

Become an Assassin in Assassin’s Creed Nexus, an all-new game built exclusively for VR.



Tune in to @Ubisoft Forward on June 12 for the full reveal.https://t.co/0mBSlyqg5R pic.twitter.com/409inhzy7v