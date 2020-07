Artbook trilogie Mass Effect dostane vylepšenou verzi

20. 7. 2020 9:43 | autor: Václav Pecháček

V souvislosti s Mass Effectem by vás asi daleko spíš zajímaly novinky o tom, jestli se skutečně chystá remaster celé trilogie, ale zatím vám nemohu posloužit. Mám jen něco pro hráče, kteří by se rádi podívali na concept art a na stránkách knihy sledovali, jak se rodily planety, postavy i vesmírné lodě ve vesmíru velitele Sheparda.

The Art of the Mass Effect Trilogy: Expanded Edition obsahuje stovky dosud neviděných kousků, a to včetně DLC pro všechny hry včetně Lair of the Shadow Broker z Mass Effectu 2 a oblíbené Citadely ze trojky.

Předobjednávky jsou otevřeny pro knihu tištěnou v pevné vazbě i pro e-book. Kniha vyjde 23. února 2021, a pokud patříte mezi optimisty, můžete doufat, že někdy kolem této doby se třeba objeví i ten remaster.

zdroj: Amazon