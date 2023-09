Amnesia: The Bunker dostane brutálně obtížný hardcore mód

Hororový survival Amnesia: The Bunker dostane v posledním říjnovém týdnu update Shellshock, který do hry přidá obtížný hardcore mód.

V něm se například nezastaví čas při brouzdání v menu a čtení zápisů, bezpečné lokace se smrsknou pouze na centrální administrativní místnost, veškeré dveře budou z rozbitelného dřeva a veškeré klíčové předměty budou náhodně rozmístěné po bunkru, takže vám předchozí znalost mapy nepomůže.

Halloween Update - Feature #6

There will be no time to rest in the upcoming Shell shocked mode! You snooze - you lose! #amnesiathebunker pic.twitter.com/f2QmCnYpbX