Akční RPG The Ascent zřejmě dostane nový obsah

Kyberpunkové akční RPG The Ascent o víkendu oslavilo své první narozeniny a jeho tvůrci ze studia Neon Giant při této příležitosti vypustili na Twitter krátké video s jediným poselstvím, které zní: „Připravte se na nový kontrakt“. Fanoušci se proto začínají těšit na nový update či DLC.

The Ascent se během jednoho roku dočkalo dvou placených balíčků a tří bezplatných. Všechny hru obohatily o kosmetické doplňky a nové zbraně. „Nový kontrakt“ slibovaný ve videu ale zavání příslibem dalšího herního obsahu, který si tato výborná kyberpunková akce rozhodně zaslouží.

It's our 1st Year Anniversary! We're humbled by the support and love we've had since launch. Thank you to our awesome community for sticking with us and for playing our game! We appreciate each and every one of you!



Now with that being said, we'll just leave this here... pic.twitter.com/v4JxRZe7i3