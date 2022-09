A Plague Tale: Requiem vyjde s oficiálními českými titulky

Dobrodružství francouzských sourozenců Huga a Amicie bude zanedlouho pokračovat ve hře A Plague Tale: Requiem a tvůrci nyní potvrzují, jaké všechny jazyky si pro fanoušky hry připravili. K naší radosti mezi nimi nechybí české titulky, ale na dabing si nepřekvapivě musíme nechat zajít chuť.

Vývojáři si ale lehce zavařili, když do obrázku hrdě potvrzujícího lokalizace jaksi zapomněli přidat ruštinu. Ruští fanoušci okamžitě začali příspěvek na Twitteru bombardovat dotazy a žádostmi o ruský překlad, který ve formě titulků hře nebude chybět. Tvůrci prý prostě udělali chybu a ruština jim z obrázku vypadla. Skutečná chyba, nebo forma protestu?

A Plague Tale: Requiem vyjde 18. října na počítačích, PlayStationu 5, Xboxu Series X|S a Switchi.

