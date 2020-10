2K reagují na kontroverzi s reklamami v letošní NBA

21. 10. 2020 15:40 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Již včera jsme vás informovali o tom, že se v NBA 2K21 objevily nepřeskočitelné reklamy, tedy nový nešvar, za který už dostalo přes prsty vydavatelství EA v UFC 4. Samozřejmě ani v případě basketbalu od 2K hráči nezůstali zticha a svůj názor dali herní společnosti pregnantně najevo.

Ta se následně na Twitteru pokusila zklidnit vášně. Na svém oficiálním účtu tvrdí, že zařazení reklam v této podobě nebylo v plánu, jedná se tedy o chybu, která bude patchem napravena. Reklamy jsou dle ní již dlouhodobě součástí režimu 2KTV, ale v rámci předzápasové show se spouštět nemají.

Z vyjádření je zjevné, že reklamy nebudou odstraněny, pouze přesunuty jinam. Není to navíc poprvé, kdy basketbalová série čelila podobné kontroverzi, hněv hráčů je tedy o to větší. Jen těžko věřit tomu, že se reklamy v aktuální podobě objevily náhodou a nejde o průzkum toho, co si ještě hráči nechají líbit. Vydavatelství nicméně poděkovalo za zpětnou vazbu, doufejme tedy, že jsou podobné pokusy zase na čas zažehnány.