Za změnami v soundtracku Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 stojí sám titulní skateboardista

Zdá se, že vysněnou předělávku Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 provází akorát samé kontroverze. Po oznámení změn ve struktuře čtvrtého dílu přišly zprávy o tom, že málem chyběla jedna z ikon Bam Margera. A nyní se lidé čertí nad změnami v soundtracku.

Activision odhalil druhou část oficiálního soundtracku, ve kterém je opět oproti originálu několik změn. Největším předmětem sporu je chybějící oblíbená modla Wish od Alien Ant Farm a heavy metalová legenda Iron Maiden, která má zde místo Number of the Beast skladbu 2 Minutes to Midnight.

The next wave of #THPS music is here! The Tony Hawk's™ Pro Skater™ 3 + 4 soundtrack just got even more epic.



Listen now on @spotify! https://t.co/Zmiif7Rys4 pic.twitter.com/WWjWsFdokl