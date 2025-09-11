Worlds of Tanks slaví. Verze 2.0 přilákala rekordní množství tankistů

World of Tanks se začátkem září transformovalo do verze 2.0, která představila novinky včetně tanků úrovně XI. Pro studio Wargaming jde o důležitý milník, přerod se navíc povedl snad po všech stránkách. Hráči si novinky chválí a zároveň se houfně vrací.
Před několika dny, konkrétně 7. září, počet současně připojených hráčů dosáhl až na 413 tisíc, čímž se povedlo zdolat rekordy na Steamu i ve Wargaming Game Centru. Od vydání nadšení tankisté odemkli přes 300 tisíc tanků úrovně XI. Pětici nejoblíbenějších představuje Taschenratte, KR-1, T803, Leopard 120 Verbessert a Hirschkäfer.
zdroj: Wargaming
„Tento neuvěřitelný milník byl možný pouze díky naší komunitě. Jsme vděční každému veliteli, který se připojil na bojiště po aktualizaci 2.0. Vaše oddanost a nadšení nás nadále inspirují k tomu, abychom World of Tanks s každým updatem dál vylepšovali,“ uvedl Michael Broek, ředitel World of Tanks Publishing pro západní část publika.
World of Tanks 2.0 je tak zjevně úspěšným novým začátkem hry, které ani po 15 letech nezarezly pásy.