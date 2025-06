Vyzkoušejte si demo akčního RPG Hell is Us

2. 6. 2025 14:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Hell is Us patří mezi ambicióznější projekty vydavatelství Nacon, které s ním chce oslovit především příznivce „soulsovek“. Vydáte se do zpustošené země plné podivných bytostí i zbytků civilizace. Námět rozhodně nepůsobí špatně a mnohé o ní jistě prozradí i brzká demoverze.

Na Steamu si ji zahrajete už dnes od 18:00. Dostupná bude do 16. června a nabídne samotný úvod hry, kde zájemci dostanou ochutnávku světa, průzkumu i soubojů skrze tři dostupné obtížnosti. Bohužel demo bude dostupné pouze na počítačích, jelikož na konzolích autoři narazili na technické limitace.

4 PM UTC.



No hand-holding. No guidance.

Just you—and Hell is Us.

The demo awaits. pic.twitter.com/xx1LeouqfK — Hell is Us (@HELLisUSgame) June 2, 2025

A když už je řeč o technické části, rovněž došlo na představení HW požadavků. Pro 1080p při 60 FPS a vysokém nastavení se doporučuje mít procesor i7-11700K či Ryzen 5 7600 doplněný grafickou kartou RTX 2080Ti či RX 6750 XT alespoň s 11 GB VRAM. S ohledem na klasickou operační paměť vám postačí 16 GB a k tomu ještě 30 GB místa na SSD disku.

Pokud chcete hrát ve 4K, potřebujete už RTX 4090 či RX 7900 XTX s 24 GB VRAM. Stejně však dosáhnete jen na 30 FPS.

Pokud se vám ukázka bude zamlouvat, plná verze Hell is Us zamíří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S 4. září.