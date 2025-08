Titan Quest II za pár dní prodal přes 300 tisíc kopií

Diablovky z řeckých bájých a pověstí Titan Quest II se prodalo za tři dny přes 300 tisíc kopií. Vydavatel THQ Nordic to oznámil na sociální síti X. Hra vyšla 1. srpna v předběžném přístupu, ve kterém bude zrhuba rok. První ohlasy jsou velmi pozitivní – 84 % hráčů a hráček z 6400 hodnotících dává palec nahoru.

The plains of Hellas are trembling and Mount Olympus echoes with the footsteps of over 300,000 champions!



We salute you, warriors, and thank you for over 300,000 copies sold in less than 72 hours! ? pic.twitter.com/QIG1HPaUvl