Survival RPG Chernobylite 2 na Kickstarteru odemklo přepínání perspektivy a spoustu zbraní

20. 1. 2025 10:00 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Polští tvůrci ze studia Farm 51 nenechávají nic náhodě. S financováním pokračování svého postapo RPG Chernobylite 2: Exclusion Zone šli na Kickstarter a udělali dobře, jen během několika dnů se jim podařilo zaplatit vývoj a naplnit hned několik cílů. Cílovou částku 97 875 dolarů překonali v době psaní aktuality o 22 tisíc.

Do hry se tak dostane například možnost hrát z pohledu třetí osoby nebo z vlastních očí a libovolně perspektivu měnit. Tvůrci také překlopí všechny zbraně z prvního dílu do pokračování. Chernobylite 2 by mělo klást větší důraz na RPG elementy hry. Černobylská zóna bude větší, živoucí, plná různých frakcí a úkolů, které budou klást důraz na příběhové volby. Hra by měla vyjít ještě letos na PC a současnou generaci konzolí.