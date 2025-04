Studio stojící za adventurami Myst a Riven propouští polovinu zaměstnanců

Ani v roce 2025 nemají vývojářské týmy klid. Jenom před pár dny se objevily zprávy o tom, že studio Crystal Dynamics (Tomb Raider) propouští, a už je střídá další celek. Tentokrát jde o Cyan Worlds, strůjce adventur Myst a Riven.

Společnost koncem března eliminovala pracovní poměry celkově 12 zaměstnanců. To se nemusí jevit jako mnoho, ale vzhledem k tomu, že jde o malou firmu, je to zhruba polovina týmu.

Cyan friends and family, we have some difficult news to share today.(More details in-thread below.)



