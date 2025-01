Silent Hill f a Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 jsou zřejmě blízko vydání

22. 1. 2025 11:14 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Jihokorejská ratingová agentura udělila věkové doporučení hrám Silent Hill f a Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Povšiml si toho japonský server Gematsu. Zejména v případě první jmenované jde přitom o poměrně překvapivou informaci, o pokračování hororové série jsme totiž slyšeli naposledy při jeho oznámení v říjnu 2022.

Udělený rating značí, že jsou tituly hotové z obsahového hlediska. Často je tedy předzvěstí blížícího se vydání, ale kupříkladu Hollow Knight: Silksong věkové doporučení obdržel loni v dubnu, aniž by od té doby vyšel, a Tears of the Kingdom to od ratingu ven trvalo několik let. Když už ne přímo vydání, můžeme v blízké době očekávat alespoň nový trailer – Silent Hill f by se mohl objevit na únorovém State of Play. U Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 se pak po letech restartů a odkladů zřejmě opravdu schyluje k tomu, aby hra vyšla.