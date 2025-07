Šílená akční adventura Lollipop Chainsaw se vrátí

21. 7. 2025 9:51 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Lollipop Chainsaw je jedna z akčních bizarností japonského designéra s přezdívkou Suda51, která představila sličnou roztleskávačku Juliet coby členku prastaré rodiny přemožitelů zombií. Nestoudný humor, přepálená stylizace a rozjívený styl přinesly hře v jistých kruzích kultovní status, díky němuž se minulý rok dočkala remasteru s dovětkem RePOP, na nějž zjevně naváže nový projekt.

Studio Dragami Games vydalo prohlášení, podle něhož navázalo spolupráci s produkční a investiční společností Nada Holdings. S ní chtějí rozvíjet značku způsobem, který bude ctít ducha originálu.

zdroj: Dragami Games

„Před třinácti lety náš původní vývojářský tým vložil do tvorby hry Lollipop Chainsaw obrovské nadšení a kreativitu. Od té doby se hra stále těší velké podpoře a lásce fanoušků. My jsme za to hluboce vděční a dojímá nás to. Abychom titul dále rozšířili a naplnili očekávání fanoušků, učinili jsme ve společnosti důležité rozhodnutí pokročit v nové fázi vývoje značky Lollipop Chainsaw,“ uvedl prezident studia Šohei Sató.

V prohlášení chybí detaily a jde spíše o formální oznámení. Zároveň není jisté, zda půjde o dvojku, případně o nějaký alternativní produkt, kam by mohlo spadat třeba anime. Faktem nicméně zůstává, že fanoušci návrat Juliet Starling rozhodně uvítají v jakékoliv podobě.