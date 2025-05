Série Nioh se prodalo přes 8 milionů kopií

Výtečné soulsovky Nioh se celosvětově prodalo přes osm milionů kopií. Studio Team Ninja a Koei Tecmo to ozámili na svých sociálních sítích. První hra vyšla v únoru 2017, pokračování pak v březnu 2020. Poslední milion se povedlo překonat po dvou letech a sedmi měsících od 7 milionů prodaných kusů.

The #Nioh franchise has surpassed 8 million copies sold worldwide!



Since the release of #Nioh in February 2017 and #Nioh2 in March 2020, many players around the world have enjoyed these games.

Thanks to everyone for your support!#Nioh2 #Nioh