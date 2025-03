Série God of War připomíná oslavy 20. výročí novým videem

24. 3. 2025 11:03 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Série God of War aktuálně slaví 20. výročí a fanouškům nabídla bezplatný update pro God of War Ragnarök, jenž přinesl klasickou zbroj Dark Odyssey inspirovanou vizuálem z God of War II. Aby oslavy byly kompletní, připravil PlayStation zhruba pětiminutové video, které vzdává hold titulnímu hrdinovi a připomíná, čím vším si musel projít.

Vzhledem k dosažení jubilejního milníku se rovněž spekuluje o budoucnosti celé značky. Někteří mluví o remasterech starších dílů v rámci ucelené kolekce, zatímco někteří vyhlíží novou hru. K těmto spekulacím se přidal i insider Jeff Grubb, který tvrdí, že bychom se ještě letos měli dočkat vedlejšího příběhového projektu zasazeného do starověkého Řecka. V návaznosti na tyto informace se tedy nabízí myšlenka prequelu, kde by hráči ovládali mladého Krata.

Zároveň jsou ale stále na pořadu dne diskuze o tom, že by další kroky hlavního hrdiny mohly zamířit do Egypta. Jak to nakonec bude, ukáže až čas.