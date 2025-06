Rozšíření War Sails pro Mount & Blade II: Bannerlord se odkládá

Jestli už jste se nemohli dočkat, až vyplujete na moře a užijete si pár lodních bitev v rozšíření War Sails pro středověký sandbox Mount & Blade II: Bannerlord, musíte si počkat o trochu déle. Studio se rozhodlo pro odklad.

Původně mělo DLC vyjít už 17. června, avšak tým nestíhá a potřebuje více času, aby zvládl dosáhnout kvality, kterou fanoušci očekávají. S odkladem budou mít tvůrci čas všechny aspekty důkladně doladit a zároveň pracovat na připravovaných vylepšeních pro základní hru.

An important update from the team regarding War Sails pic.twitter.com/BgRuCGXR4G