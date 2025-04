Remake Resident Evil 4 slaví 10 milionů prodaných kusů

Předělávat starší hity se japonskému Capcomu zjevně pekelně vyplácí. Společnost oznámila, že remake Resident Evil 4 dosáhl na 10 milionů celosvětově prodaných kopií. Jelikož titul v lednu hlásil milionů devět, znamená to, že se za poslední tři měsíce povedlo k hráčům dostat další milion.

[Press Release]

"Resident Evil 4 tops 10 Million Units Worldwide! - Other titles in the series see considerable growth due to Capcom's catalog sales strategy -" added.https://t.co/zLKSJAF1th