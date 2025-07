První ukázka z filmu Pět nocí u Freddyho 2 slibuje návrat starých známých

25. 7. 2025 12:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

První díl filmové adaptace animatronického hororu Five Nights at Freddy's byl překvapivým hitem, a tak se studio Universal nezdráhalo s přípravami pokračování, které do kin dorazí ještě letos. Už se navíc představuje v plnohodnotné ukázce.

Od událostí prvního filmu už uběhla nějaká doba a bývalý hlídač Mike ztvárněný Joshem Hutchersonem má problémy s dcerou Abby, která se jednoho večera vrátí do ikonické pizzerie, kde nechtěně vypustí zlo do světa, takže nikdo není v bezpečí.

Příběh se zjevně značně inspiruje druhým videoherním dílem, jinak ale věci zůstávají při starém. Na režisérské stolici opět sedí Emma Tammi. O scénář se znovu postaral Seth Cuddeback ve spolupráci tvůrcem série Scottem Cawthonem. Kromě Hutchersona se vrací rovněž Elizabeth Lail (Vanessa), Piper Rubio (Abby) a Matthew Lillard (William Afton).

Pět nocí u Freddyho 2 do českých kin zamíří 4. prosince 2025.