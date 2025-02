První část dokumentu dává nahlédnout za oponu vývoje Gothic 1 Remake

10. 2. 2025 11:15 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

S remakem kultovního Gothicu je ta potíž, že o něj dlouhé měsíce neslyším ani slovo, ale vždycky, když už na něj skoro zapomenu, vynoří se nové informace a zažehnou ve mně plamen toužení na maximum. Stejné to je i v případě prvního dílu dokumentu z vývoje, který můžete zhlédnout výše.

Zabývá se především prací se světem, atmosférou a legendárním odkazem, který utkvěl tolika hráčům v paměti. Studio Alkimia Interactive přitom láká na Steam Next Fest, během kterého bychom se o remaku remaku prvního Gothicu měli opět dozvědět více. Že by demo, které bylo hratelné na Gamescomu, a konečně snad i to vysněné datum vydání?