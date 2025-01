Po výpadku služeb kvůli zákazu TikToku rozdává Marvel Snap spoustu omluvných předmětů

27. 1. 2025 9:30 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Chvilkový zákaz sociální sítě TikTok na povel amerického prezidenta Donalda Trumpa znemožnil provoz i mobilní karetky Marvel Snap. Hru totiž v US provozovala stejná firma, která má pod sebou právě správu TikToku, předminulý víkend tak přerušila veškeré své služby včetně karetní hry se superhrdiny.

Vývojář Second Dinner teď hledá nového vydavatele, který by případné zákazy neměly postihnout. V mezičase nabízí hráčům omluvu, a to i těm regionům, které výpadek přímo nepostihl. V závislosti na tom, jakou máte v Marvel Snap úroveň, pak můžete získat jednu z verzí revanše níže.

Collection level nad 500

2 Spotlight Key

3000 Collector’s Tokens

1500 Credits

1 Mystery Variant

1 Premium Mystery Variant

1 Cosmic Gold Border (Super Rare)

1 Cosmic Red Border (Super Rare)

155 x3 Random Boosters

Colelction level pod 500