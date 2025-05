Nalaďte festival Skulls plný novinek o hrách Warhammeru

Příští týden se představí tradiční festival Skulls, na kterém Games Workshop zveřejňuje videoherní novinky ze světa Warhammeru. Stream proběhne 22. května v 18:00 a předváděčkou už potřetí provede hlas Space Mariňáka z Boltgunu, Rahul Kohli.

Games Workshop zatím novinky o titulech z grimdark univerza drží pod pokličkou. Prozrazuje ale, že se můžeme těšit na novinky kolem Space Marina 2, Darktide a hlavně nové záběry (a snad i datum vydání) Mechanicus II.

Dále by se mohlo předvést chystané DLC do Rogue Tradera a novinky pro Total War: Warhammer III. Část festivalu bude patřit i mobilním a karetním hrám Tacticus a Warpforge. Se Skulls pak budou spojené obrovské slevové akce v digitálních obchodech. My samozřejmě přineseme veškeré informace v článku.