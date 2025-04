Monster Hunter Wilds prodal v prvním měsíci přes 10 milionů kopií

Akční řežba obrovských bestií Monster Hunter Wilds prodala v prvním měsíci neskutečných 10 milionů kopií. Na webu hry to řekl šéf vývoje Juja Tokuda. Aby se nadšeným fanouškům Capcom odvděčil, chystá se vydat bezplatný balíček pomocných předmětů. Zároveň přislíbil, že se tým bude snažit dále zaměřovat na nový obsah a technické zlepšování hry.

As #MHWilds passes 10 million copies sold, Director Yuya Tokuda has a message to share directly with the community, with details on what's next for the game, including:



Future Updates

Challenging Monsters

Balance & QoL

Improving Game Stability

+ more!



… pic.twitter.com/qzxHMj3eTp