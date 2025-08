Kultovní Plants vs. Zombies čeká remaster

1. 8. 2025 13:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Asi není moc lidí, kteří by neznali Plants vs. Zombies. Dnes už kultovní značka odstartovala svou cestu v roce 2009 chytlavým prvním dílem, kde se snoubilo vtipné zahradnické zasazení s hratelností tower defense. Dnešní mladí hráči s ním už dost možná do styku nepřišli, což mohou napravit oznámeným remasterem.

Plants vs. Zombies: Replanted v jádru nebude měnit osvědčené mechanismy a obsah. Místo toho se zaměří na trochu detailnější vizuální stránku, která bude lépe fungovat na moderních systémech s podporou vyšších rozlišení. Nechybí ani singleplayerová a multiplayerová klání, doplněná novým náročným režimem Rest In Peace.

Vydání je naplánované na 23. října. Dočkají se majitelé většiny myslitelných platforem, tedy PC, PlayStationu 5, PlayStationu 4, Xboxu Series X/S, Xboxu One i obou generací Switche.