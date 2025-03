Kultovní hororová adventura I Have No Mouth, and I Must Scream se chystá na konzole

18. 3. 2025 11:04 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Legendární point-and-click adventura I Have No Mouth, and I Must Scream na motivy stejnojmenné sci-fi povídky Harlana Ellisona se dočká vydání na moderní konzole. Téměř třicet let stará kultovní záležitost se vydá na PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One a Switch 27. března 2025.

O port klasiky z dílny The Dreamers Guild se postarají restaurátorští experti z Nightdive Studios. I Have No Mouth, and I Must Scream vypráví o pětici lidských bytostí uvězněných v útrobách sadistického superpočítače, který vyhladil zbytek lidstva, jen aby si pro přeživší přichystal nikdy nekončící mučení a utrpení.