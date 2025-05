Kooperační adventura Split Fiction prodala 4 miliony kopií

Se svým milníkem prodaných kopií přispěchali také Hazelight Studios a jejich kooperační adventura Split Fiction. Hry se napříč platformami prodalo přes 4 miliony kopií. Příběh o dvou spisovatelkách, které padnou na lep zlovolné korporaci jsme se Šárkou ohodnotili krásnou devítkou. Split Fiction opět posouvá hranice gaučové zábavy, kterou nejspíš překoná zase až další hra od Hazelight Studios.

