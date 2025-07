Japonský duch znovu ožívá: State of Play ukáže dosud nejvíc z Ghost of Yótei

9. 7. 2025 13:30 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Sony chystá speciální díl State of Play věnovaný chystané akční adventuře Ghost of Yótei, která nepřímo naváže na úspěšnou záležitost Ghost of Tsushima. Vysílání proběhne už ve středu 10. července ve 23:00 našeho času a nabídne téměř dvacetiminutový rozbor záběrů z hraní, nových zbraní, herních režimů i personalizace. Prezentaci povedou kreativní ředitelé ze Sucker Punch, Jason Connell a Nate Fox.

Fanynky a fanoušci se dočkají i detailů o nové hlavní hrdince jménem Atsu a její cestě na japonské hranice. Ghost of Yótei má aktuálně naplánované vydání na 2. října, takže právě nadcházející prezentace by měla konečně nabídnout ucelenější pohled na to, co od duchovního nástupce Tsushimy čekat. Stream můžete sledovat můžete na oficiálních kanálech PlayStationu na YouTube a Twitchi.