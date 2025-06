Haunted Chocolatier bude větší než Stardew Valley

Autor hřejivého farmářského hitu Stardew Valley momentálně pracuje na další hře Haunted Chocolatier, kde si budete moct vyzkoušet profesi prokletého výrobce čokolád. Vzhledem k tomu, že na titulu stále pracuje sám, vydání je pořád na hony vzdálené. Čas od času se však do éteru dostane zpráva, která fanouškům bezpečně připomene, že se v simulátoru zakleté čokoládovny mají na co těšit.

Stalo se tomu nedávno, když Eric „ConcernedApe“ Barone na svém účtu na sociální síti X suše oznámil, že novinka bude mít větší svět než Stardew Valley.

The world of haunted chocolatier is larger than stardew valley