Ghost of Yótei dostane v červenci vlastní State of Play

5. 6. 2025

Během včerejší prezentace State of Play se studio Sucker Punch pochlubilo novým trailerem na Ghost of Yótei, duchovního nástupce Ghost of Tsushima. Ani ne minutová, ale atmosférická ukázka sleduje hlavní hrdinku Atsu, jak spolu se svým vlčím společníkem hledí z útesu na městečko pod sebou.

Upoutávka nenabídla žádné nové záběry z hraní a spíš než na samotnou hru láká závěrečná obrazovka na červencový přenos, který by měl dopodrobna představit herní mechanismy v čele s bojem a průzkumem otevřeného světa. Konkrétní datum příštího State of Play ještě neznáme, zaměří se ale výhradně na Ghost of Yótei. Akční adventura z ostrova Hokkaidó v období Edo pak vyjde 2. října exkluzivně na PlayStation 5.