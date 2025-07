22. 7. 2025 7:55 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Pokud se začátkem října chystáte na Hokkaidó do roku 1603 v akční adventuře Ghost of Yótei, máte si vyčlenit na dohrání zhruba tolik času, kolik zabralo dohrání Ghost of Tsushima. Podle serveru How Long to Beat to je asi 25 hodin na dohrání, přes 40 hodin potom na dokončení veškerého obsahu. Uvedl to šéf vývoje Jason Connell v rozhovoru pro VGC.

Ghost of Yótei vychází 2. října exkluzivně pro PS5.