Gears of War: Reloaded prodlužuje druhý beta víkend, nabídne víc obsahu i času na testování

Druhý beta víkend pro Gears of War: Reloaded, vylepšenou verzi střílečky z roku 2006, bude o něco delší než uplynulý. Testovací servery poběží od 20. června 21:00 do 23. června 6:00, nabídnou pět map napříč režimy Social Team Deathmatch, Competitive King of the Hill a Execution. Původně měl víkendový test trvat kratší dobu a nabídnout méně obsahu, ale vývojáři z The Coalition reagovali na zpětnou vazbu z prvního proběhlého víkendu slovy: „Slyšeli jsme vás“.

We heard you.



More maps. More modes. More time.



This weekend’s Multiplayer Beta has been extended and Execution will now be playable along with KOTH. pic.twitter.com/KRM0viG5VU