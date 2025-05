Filmový Elden Ring je skutečností. Chystá ho studio A24

Spekulace byly na stole už od minulého roku a nakonec se přání mnoha fanoušků stává skutečností. Bandai Namco ve spolupráci s produkční společností A24 (Slunovrat, Maják) chystá hranou filmovou adaptaci veleúspěšného videoherního hitu Elden Ring.

Role režiséra a scenáristy se zhostí Alex Garland, jehož um jste mohli spatřit ve filmech Ex Machina či Občanská válka, přičemž v roli scenáristy častokrát doplňoval Dannyho Boylea, s nímž vytvořil Sunshine nebo kultovní 28 dní poté.

