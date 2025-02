Festival studentských her Lektvar v Brně letos prozkoumá téma fanartu

18. 2. 2025 11:00 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Brněnský kreativní hub Kumst bude 21.–23. března 2025 hostit druhý ročník festivalu studentských her Lektvar. Tématem letošního ročníku bude fanart a s ním zapeklitá filozofická otázka o hranicích inspirace a představivosti. Těšit se můžete na workshopy, přednášky, výstavy i prezentace studentských her. Až do konce února zároveň můžete zároveň přihlásit své absolventské či studentské herní projekty prostřednictvím příslušného Discordu.

Festival pořádá Ateliér herních médií ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT v Brně. Ještě před hlavním víkendovým programem se na Lektvar můžete naladit v rámci přednášky Fanart pro art directory pod taktovkou Vojtěcha Vaňka, která se v Kumstu uskuteční už 5. března v 18 hodin. Obě akce jsou pro všechny účastníky a účastnice zdarma, stačí se pouze registrovat. Více informací naleznete na webu festivalu.