Fallout 76 přidává rybaření a výrazně mění bojový systém

5. 6. 2025 16:00 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Bethesda vydala velký update pro Fallout 76, který s sebou přináší nejen zcela nový systém rybaření v rámci sezóny Gone Fission, ale také zásadní úpravy soubojů. Nově se v postapokalyptickém MMO můžete pustit do lovu přes 30 druhů ryb, přičemž výsledky ovlivňuje počasí, druh návnady i zvolená udice. K rybaření je potřeba navštívit novou lokaci Fisherman’s Rest, kde vás úvodní úkol Casting Off seznámí se základy a odemkne první vybavení. Chybět nebudou denní mise, kosmetické úpravy prutů ani možnost ulovené ryby grilovat pro výživné bonusy.

Vedle relaxu u vody ale update přináší i tvrdé změny v boji. Poškození končetin se nyní vypočítává procentuálně namísto náhodné šance na okamžité ochromení, což má zaručit větší předvídatelnost a taktickou hloubku – a zároveň zvýšit výzvu u silnějších nepřátel. Bethesda navíc odstranila požadavky na perky při craftingu, takže už není nutné kvůli výrobě neustále přepínat sady dovedností. Update je součástí sezóny Gone Fission, která dále nabízí všemožné rybářské odměny, nová NPC i stylový hausbót pro váš C.A.M.P.