Elden Ring dosáhl na metu 30 milionů prodaných kopií

Elden Ring necelé tři roky od vydání dosáhl na 30 milionů prodaných kopií. FromSoftware to oznámili na sociální síti X. Další hrou populární značky, na jejíž tvorbě se podílel třeba i spisovatel G. R. R. Martin, bude roguelite kooperace Elden Ring Nightreign, která vychází 30. května na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Dearest Tarnished, we are profoundly thankful for your lasting devotion.

May your path be forever guided by the Grace of Gold.