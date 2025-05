Druhé příběhové rozšíření pro Warhammer 40,000: Rogue Trader slibuje 15 hodin obsahu

Warhammer 40,000: Rogue Trader je skvělé RPG z oblíbeného světa, které díky dodatečnému obsahu i podpoře studia Owlcat Games pouze roste. Už příští měsíc vyjde v pořadí druhé příběhové rozšíření s názvem Lex Imperialis.

Studio s ním slibuje dalších 15 hodin obsahu, během kterých se představí frakce Adeptus Arbites, zatímco budete odhalovat tajemství rodu Valancius a proplouvat nebezpečnou sítí spravedlnosti, povinnosti a zrady v příběhu, který změní osud regionu Koronus Expanse. Na cestách prozkoumáte nové lokace, postavíte se dalším nepřátelům a doprovázet vás bude dodatečný společník či bojoví mazlíčci.

Lex Imperialis, the second major expansion for Warhammer 40,00: Rogue Trader, will be available to all players on June 24, 2025!



Also announced is Season Pass 2, bundling an appearance customization pack and two new expansions: The Infinite Museon and Processional of the…