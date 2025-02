Druhá sezóna seriálového Falloutu zavítá na známé místo z New Vegas

4. 2. 2025 8:39 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Natáčení druhé sezóny seriálového Falloutu je v plném proudu a s tím se samozřejmě neubráníme nějakým těm únikům a potenciálním spoilerům, takže pokud si nechcete nechat nic vyzradit, raději dál nečtěte. Můžete si ze zbytku článku totiž snadno odvodit, kde se budou některé scény v chystané druhé řadě Falloutu odehrávat.

Na Reddit unikly snímky z natáčení, kterým dominuje obrovská dinosauří hlava. Nápadně přitom připomíná sochu Dinkyho, jež stála u cesty do Las Vegas, a kde jste ve Fallout: New Vegas potkali jednoho ze společníků – odstřelovače Boonea. Druhá řada by nás tak mohla zavést do Mohavské pouště a kdo ví, třeba i do samotného Vegas.