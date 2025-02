Do Obsidianu se vrátil šéfscénárista Fallout: New Vegas

3. 2. 2025 10:03 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

John Gonzales, spisovatel a šéfscenárista, který se do herních dějin zapsal příběhy Horizonu a Falloutu: New Vegas, se vrátil do Obisidianu. Uvedl to na profesní síti LinkedIn. Do firmy nastupuje na pozici kreativního ředitele. Jedním dechem ale poznamenává, že se do studia nevrací kvůli práci na New Vegas 2.

Gonzales se do kroniky New Vegas zapsal nesmazatelným způsobem a vedle Joshe Sawyera a Chrise Avellona to byl právě on, kdo se podílel na velké části příběhu. Stvořil například House, rodiny Stripu, Caesara, Bennyho, Yes Mana anebo Vulpa Incultu.