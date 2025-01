Do karetky Pokémon TCG Pocket se chystá obchodování s kartičkami. Známe omezení

Mobilní karetka Pokémon TCG Pocket dobývá svět a zapálení hráči mezi vším tím rozbalováním boosterů, skládáním balíků a bojováním s nadějí vyhlížejí funkci směňování kartiček mezi hráči, která má přibýt začátkem roku. Oficiální profil hry na sociální síti X sice neprozrazuje datum zprovoznění žádané funkce, vysvětluje ale, jak bude obchodování mezi lidmi probíhat.

Hello! Here is a statement from the #PokemonTCGPocket Team highlighting the details of the upcoming trade feature and new content coming to the game.



The team plans to diligently assess how trading will impact the player experience and the game once it is available. pic.twitter.com/SVBRxIN6sP