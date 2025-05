Clair Obscur: Expedition 33 prodalo přes 2 miliony kopií

Ve francouzském studiu Sandfall Interactive slaví – jejich prvotiny Clair Obscure: Expedition 33 se za necelé dva týdny prodalo přes 2 miliony kopií. Vývojáři to oznámili na svých sociálních sítích. Studio čítá zhruba 30 členů, hra je k dispozici také v Game Passu, takže jde o velmi vydařený výsledek, který předčil očekávání.

Twelve days in, and Clair Obscur: Expedition 33 has crossed two million copies sold.



We’ve watched in awe as so many of you began your journey. Feeling every step, every emotion, every revelation alongside you.



To those just joining us: welcome.



