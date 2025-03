Chválená metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown míří na mobily

28. 3. 2025 12:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Prince of Persia: The Lost Crown je pomyslným návratem ke kořenům, který potěšil moc příjemným herním zážitkem v duchu metroidvanií. A vzhledem k tomu, že se přesunul do 2,5D prostoru, rozhodl se jej Ubisoft vydat i na mobilní zařízení.

Varianta pro systémy Android a iOS nabídne plnohodnotný příběh mladého hrdiny Sargona, který se vydává na misi s cílem zachránit prince Ghassana. Na nejnovějších modelech by měla nabídnout hladký běh s 60 FPS, stejně jako podporu ovladačů a upravitelné ovládání na dotykové obrazovce.

Dorazí i možnosti zjednodušení, díky kterým si budete moct zapnout automatické útoky či parírování, případně celou hru až o 25 % zpomalíte. Na samotném začátku si vyberete jeden ze tří herních stylů (původní HD zážitek, s úpravami pro mobily či vyloženě casual režim), mezi nimiž lze volně přepínat.

Prince of Persia: The Lost Crown dorazí do App Store a Google Play 14. dubna. Část hry bude k vyzkoušení zdarma, plnou verzi je třeba zakoupit.