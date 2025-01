Boj s cheatery pokračuje. V Call of Duty: Black Ops 6 padlo dalších 136 tisíc banů

Studio Treyarch v uplynulých dnech zablokovalo 136 tisíc účtů kvůli podvodům v Call of Duty: Black Ops 6 a battle royale odnoži Warzone. Vysoké číslo studio zveřejnilo v příspěvku, kde uznává, že rozsah podvodů je frustrující a vážně ovlivňuje hráčský zážitek celé komunity, problémy ale řeší a hodlá v jejich řešení v letošním roce nadále pokračovat.

Průběžně tak zavádí nové vrstvy zabezpečení a ochrany, pravidelně aktualizuje modely detekce aim botů a posiluje i další prvky, které mají pomoct odhalit hráče, kteří se podvodů dopouštějí opakovaně. Detekuje například účty, s nimiž zabanovaný často hrál společně v partě. Naopak neblokuje účty na základě IP adresy, která je často sdílená pro několik zařízení.

Treyarch také pracuje na zlepšení systémů vyhodnocování hráčských hlášení, aby zabránil jejich zneužívání. V updatu zdůrazňuje, že opakované nahlašování účtu systém neregistruje, konkrétního jedince může tedy každý hráč nahlásit pouze jednou, navzdory tomu, co se snaží tvrdit prodejci ilegálního softwaru.

Ahead of Season 02’s launch, we’re here to discuss what the various dev teams and studios are doing right now to address what matters to our players today:



• Cheating and bans

• Ability to disable cross-play on consoles in Ranked

• Server issues

• Quality of life updates

•… https://t.co/O6traEfwwG