Battlefield 6 na obzoru! Oficiální trailer dorazí zítra

23. 7. 2025 11:11 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

EA konečně potvrdilo to, o čem se dlouho spekulovalo: Battlefield 6 se veřejnosti představí už zítra, 24. července, a to prostřednictvím oficiálního odhalovacího traileru. Krátký teaser zatím ukazuje čtveřici vojáků sledujících město pohlcené plameny, v čemž fanoušci série okamžitě rozpoznali možný návrat tradičního čtyřtřídního systému (Assault, Engineer, Support, Recon). Scéna navíc naznačuje městské prostředí podobné New Yorku, konkrétně okolí ikonického Brooklynského mostu.

Battlefield 6 vyvíjí nově vzniklá struktura Battlefield Studios, pod níž se spojily týmy DICE, Criterion Games, Motive Studio a Ripple Effect. Hra má podle plánů vyjít do března 2026 na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Již dříve byla oznámená také otevřená beta, o níž bychom se mohli dozvědět více právě při zítřejším odhalení.