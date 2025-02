Bandai Namco údajně propouští přes sto lidí

6. 2. 2025 13:28 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Porpouštění se zjevně nevyhýbá ani úspěšným studiím. Podle změn v databázi japonské důchodové služby se v Bandai Namco rozloučili se 117 zaměstnanci mezi loňským dubnem a letošním únorem. To by odpovídalo i zprávám z října 2024, ve kterých japonská firma prováděla personální změny ne úplně košer způsobem – měla propouštěné lidi zavírat do takzvaných vyloučených místnosti, kde je pod psychickým nátlakem měli nutit podepsat ukončení pracovního poměru.

Znamená to konec některých mobilních titulů jako je Tales of the Rays nebo onlinovky Blue Protocol, která měla vyjít mimo Japonsko, ale místo toho podpora titulu skončila úplně.