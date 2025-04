Americká cla se nebudou týkat počítačů a telefonů

14. 4. 2025 14:26 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Je to nepořádek v té Americe. Prezident Donald Trump oznámil nová cla na zboží dovážené z jiných zemí, aby je následně odložil o dalších 90 dní. A teď to vypadá, že se situace zase mění, jelikož počítače a chytré telefony budou zjevně od nových cel osvobozené, zatímco herní konzole nikoliv.

Zmatku nepomáhá skutečnost, že výjimky se vztahují na komponenty, které se využívají i při sestavování herních konzolí. Proto se neví, jestli absence konzolí na seznamu byla záměrná, nebo šlo o nedopatření. Příkladem mohou být třeba SSD.

Takže zatímco někteří výrobci výjimky vítají, jiní stále žijí v nejistotě a strachu, co případná cla udělají na křemíkovém trhu. Zároveň panují obavy ohledně odvetných opatření Číny, kde by mohlo dojít k odmítání her z Ameriky. Ať už ze strany fanoušků či přímo státu.