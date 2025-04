Akcie předních herních společností padají v reakci na americká cla

Před víkendem se spekulovalo o tom, že zavedení zvýšených amerických cel bude mít velký dopad na herní průmysl. Jelikož trh na nic nečeká, stihla se předpověď částečně vyplnit strmým pádem akcií předních japonských herních společností.

Jak upozornil analytik Serkan Toto na sociálních platformách, dnes v noci značně klesly akcie Nintenda, Sony, Bandai Namco, Konami, Segy, Koei Tecmo, Capcomu i Square Enixu. Zároveň dodal, že podobný, ba možná dokonce horší pokles postihl i výrobce mobilních her, kam patří Kayac Inc. s dnešním 14,74% sešupem.

It's Monday 10am in Japan where Japanese game stocks currently react to these insultingly dumb tariffs like so:



Nintendo -7.35%

Sony -10.16%

Bandai Namco -7.03%

Konami -3.93%

Sega -6.57%

Koei Tecmo -5.83%

Capcom -7.13%

Square Enix -5.23%



The mobile game companies do even worse.